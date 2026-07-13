/ಹಿರಿಯ ಶ್ರಮಜೀವಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ.!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್’ (Essel Group) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (96) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರ : ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಜುಲೈ 15ರ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮದ 'ಗೋಯೆಂಕಾ ಉದ್ಯಾನವನ'ದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 'ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್' ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (96) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Deeply saddened by the demise of Shri Nand Kishore Goenka avaru, father of former MP and Essel Group Chairman Dr. Subhash Chandra avaru.
My heartfelt condolences to the bereaved family. May his soul rest in peace.
Om Shanti. pic.twitter.com/fuwCKz3D0J
— H D Devegowda (@H_D_Devegowda) July 13, 2026
ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸರಣಿ : ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಶೋಕತಪ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Deeply saddened by the passing of Shri Nand Kishore Goenka avaru. He was a man of strong values whose vision and determination laid the foundation for contributions that have left a lasting mark on Indian industry and society. He will also be remembered for his generosity and… pic.twitter.com/rPtN0uGPIF
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) July 13, 2026
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಕಂಬನಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Deeply saddened by the passing of Shri Nand Kishore Goenka avaru, father of former MP and Essel Group Chairman Dr. Subhash Chandra avaru.
Heartfelt condolences to Dr. Subhash Chandra avaru and the entire bereaved family. May the departed soul rest in eternal peace.
Om Shanti.… pic.twitter.com/9P2KEGjhc8
— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) July 13, 2026
ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ," ಎಂದು ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಎಸೆಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿತೈಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದೆ.