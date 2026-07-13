Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಹಿರಿಯ ಶ್ರಮಜೀವಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ.!

ಹಿರಿಯ ಶ್ರಮಜೀವಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ.!

ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 'ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್' ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (96) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 13, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:25 PM IST
ಹಿರಿಯ ಶ್ರಮಜೀವಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ.!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಮಗ-ಅಳಿಯ ಅರೆಸ್ಟ್
Bengaluru Crime5 min ago
2
HD Devegowda9 min ago
3
Bagalkot Women Society Fraud19 min ago
4
Aneesh Manjunath Nayak22 min ago
5
Wife Killed Husband27 min ago