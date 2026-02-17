English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣ : ಪ್ರವಾಸದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ತಿರೋರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?

ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣ : ಪ್ರವಾಸದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ತಿರೋರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?

ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಫಾರಿನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋಕೆ‌ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೆರಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂದಲ, ಅಂತೆಕಂತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಿರೋದು ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸ ಹಿಂದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು. ಅಯೋಜನಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:49 PM IST
    • ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಸೂತ್ರದಾರರು ಯಾರು..?
    • ಪ್ರವಾಸದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ತಿರೋರ್ಯಾರು..?
    • ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಎಂದ ಹಿರಿಖರ್ಗೆ..!

Trending Photos

ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
camera icon14
Panchagrahi Yoga
ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
camera icon7
Namratha Gowda
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್‌ ಪಿಂಚಣಿ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon5
Private Employee Pension
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್‌ ಪಿಂಚಣಿ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
camera icon6
Darshan Birthday
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣ : ಪ್ರವಾಸದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ತಿರೋರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ್ದೇ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ.ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆ ಗುಸುಗುಸು.ಶಾಸಕರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ವಿಡ್ಜರ್ ಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೇ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.. ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಿದೆ. ಇಲಾಖಾವಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದಷ್ಟು ಯಾವುದೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ತಿಕ್ಕಾಟ. ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಿರೋಧ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಯಕರು ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ‌. ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ(70) ಸಾವು

ಇನ್ನು ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಡಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರೇ ಆರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಬರ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿದೆ.. 

ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡ್ಬೇಕು, ವರಿಷ್ಟರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಭರಿಸಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸ್ಪಷ್ಡ ಕಾರಣಗಳು ಇರೋದು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು..

ಇನ್ನು ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ತುರುವೀಹಾಳ, ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್, ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ಯಾಸಿರ್ ಫಠಾಣ್, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 22 ಶಾಸಕರು ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. 

ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ವಿಚಾರ, ಇದನ್ನ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಅವರೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜವನ್ನೂ ಕೊಡದೆ, ಅತ್ತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲೂ ಆಗದೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪ ವಿಟ್ಡಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗಿಯೇ ತೀರ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕತ್ವ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಪ್ರವಾಸ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಿಕೆಸುರೇಶ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಶಾಸಕರು ಇಂದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹಣದಲ್ಲಿ‌ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದ್ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Karnataka MLAs Australia tourCongress power tussle KarnatakaSiddaramaiah camp

Trending News