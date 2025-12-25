CWC ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದು- ಡಿಕೆ ಟೀಂ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು..! ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್..?

Power sharing: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುವ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗ,ಮತ್ತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.CWC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬುಲಾವ್ ಬರದಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಎಂ & ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗುದ್ದಾಟ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ,ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ,ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ,ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು, ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾ ಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್,ವೋಟ್ ಚೋರಿ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ,ಮನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ,ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು,ನಾಳೆ ದೆಹಲಿ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತರಹಗದ್ದುಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿರುವ ನಡುವೆ CWC ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿರೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದಿರುವುದ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಬಾರದಿರುವುದ ರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ CWC ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ.ಮೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. "ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ.. ಕರೆದರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ.ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೇ.ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗಲೂ ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.. ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಅಂತಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಅಂಡ್ ಟೀಂ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಗೆ ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿ. ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡೆ ನುಡಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.CWC ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಗಿದಿದ್ರೆ,ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ.. ಆದ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ CWC ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಂತೆ, ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಚನದಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
