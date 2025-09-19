English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ಇಂದೂ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್

Karnataka IMD Alert: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 19, 2025, 09:26 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ಇಂದೂ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಮಳೆಯಾರ್ಭಟ
  • ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Karnataka Rain Update: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್: 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸಂಭವವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ಎಂಟೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆ.23ರವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.  

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ..!
ನಿನ್ನೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
- ಅರಕೆರೆ 33 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 30 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ 27 ಮಿ.ಮೀ.
- ನಾಗಪುರ  25 ಮಿ.ಮೀ.
- ಆರ್‌.ಆರ್‌.ನಗರ 23 ಮಿ.ಮೀ.
- ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಲೇಔಟ್‌ 22 ಮಿ.ಮೀ.
- ಕೋರಮಂಗಲ 22 ಮಿ.ಮೀ.
- ವನ್ನಾರ್‌ಪೇಟೆ 21 ಮಿ.ಮೀ
- ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 21 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಮಿ.ಮೀ.
- ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 16  ಮಿ.ಮೀ
- ಹಂಪಿನಗರದಲ್ಲಿ 16 ಮಿ.ಮೀ
- ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ  15 ಮಿ.ಮೀ
- ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ಮಿ.ಮೀ.

ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ? 
- ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ  9 ಸೆಂ.ಮೀ
- ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ 8 ಸೆಂ.ಮೀ
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಯಲಹಂಕ 7 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ 7 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದಗಲ್‌ 7 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರೂರು 7 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 7 ಸೆಂ.ಮೀ.,
- ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ  6 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ 6 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ 6 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  6 ಸೆಂ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Karnataka rainsBengaluru rainsIMDRain AlertYellow alert

