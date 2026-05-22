Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Karnataka Rain: ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ: 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ!

Karnataka Rain: ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ: 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಆರೆಂಜ್", 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್" ಘೋಷಣೆ!

Karnataka today Forecast : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ.. 

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 22, 2026, 07:29 AM IST|Updated: May 22, 2026, 07:29 AM IST
Karnataka Rain: ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ: 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಆರೆಂಜ್", 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್" ಘೋಷಣೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇಂದಿನ ಮಳೆ ಸುದ್ದಿ: 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಆರೆಂಜ್", 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ ಘೋಷಣೆ

ಇಂದಿನ ಮಳೆ ಸುದ್ದಿ: 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಆರೆಂಜ್", 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ ಘೋಷಣೆ

Karnataka rains44 min ago
2

ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್-ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಫಿಕ್ಸ್..! ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜೋಡಿ..

Anirudh Ravichander1 hr ago
3

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ 'ನಂಬರ್' ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗೋ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ASTROLOGY1 hr ago
4

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆ, ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು!

ASTROLOGY1 hr ago
5

ಗಿಲ್‌-ಸುದರ್ಶನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌! ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈ!!

IPL 2026May 21