/ Snake Bite Cases: ಹಾವು ಕಡಿದು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್‌ 1! ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷವೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

Karnataka Snake Bite: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು (Snake) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಕೆಲವರು ಹಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹೆಸರೆತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಾವು ಕಡಿತ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವರದಿಯೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಹೌದು, ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 160 ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.. 2024 ರಲ್ಲಿ ಇದು 101 ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ!
ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ!
2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 27,471 ಹಾವು ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 16,805 ಮಂದಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಮುಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿಯೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 20,888 ಹಾವು ಕಡಿತ ವರದಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 13,235 ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ಮೂಲಕ 2024ರಲ್ಲಿ 101 ಜನ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ 160 ಜನ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಶತಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇರೆಲ್ಲೂ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಳೆಗಾಲ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.