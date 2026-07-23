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Snake Bite Cases: ಹಾವು ಕಡಿದು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್‌ 1! ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷವೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

Snake Bite: ಕೆಲವರು ಹಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹೆಸರೆತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಾವು ಕಡಿತ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವರದಿಯೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:10 PM IST
Snake Bite Cases: ಹಾವು ಕಡಿದು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್‌ 1! ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷವೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

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Prajwal B

Prajwal B

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