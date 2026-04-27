ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ರಣ ಬಿಸಿಲು.. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್‌? ಜನ "ಸುಸ್ತೋ ಸುಸ್ತು"!

Karnataka hot weather: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ರಣಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾಣಕ್ಕೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 37°C ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 23°C ದಾಖಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು 41°C ತಾಪಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀಟ್ವೇವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಪಮಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಗರಿಷ್ಠ: 37°C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ: 36°C
ಗರಿಷ್ಠ: 37°C
ಕನಿಷ್ಠ: 23 °C
ಪ್ರಸ್ತುತ: 36°C
ಮಂಡ್ಯ
ಗರಿಷ್ಠ: 37 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 24°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:36°C
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಗರಿಷ್ಠ: 37°C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:36°C
ಹಾಸನ
ಗರಿಷ್ಠ: 34°C
ಕನಿಷ್ಠ: 22 °C
ಪ್ರಸ್ತುತ:33°C
ಕೊಡಗು
ಗರಿಷ್ಠ: 31°C
ಕನಿಷ್ಠ: 21 °C
ಪ್ರಸ್ತುತ:26°C
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಗರಿಷ್ಠ: 33 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 21°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:27°C
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗರಿಷ್ಠ: 36 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:31°C
ದಾವಣಗೆರೆ
ಗರಿಷ್ಠ: 36 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 24°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:36°C
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಗರಿಷ್ಠ: 36 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:35°C
ತುಮಕೂರು
ಗರಿಷ್ಠ: 37 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:36°C
ರಾಮನಗರ
ಗರಿಷ್ಠ: 37°C
ಕನಿಷ್ಠ: 24°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:37°C
ಕೋಲಾರ
ಗರಿಷ್ಠ: 36 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:36°C
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಗರಿಷ್ಠ: 37°C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:36°C
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಗರಿಷ್ಠ: 39 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 27°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:38°C
ಕೊಪ್ಪಳ
ಗರಿಷ್ಠ: 38 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 26°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:37°C
ರಾಯಚೂರು
ಗರಿಷ್ಠ: 41°C
ಕನಿಷ್ಠ: 29°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:39°C
ಯಾದಗಿರಿ
ಗರಿಷ್ಠ: 41 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 29°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:40°C
ಕಲಬುರಗಿ
ಗರಿಷ್ಠ: 41°C
ಕನಿಷ್ಠ: 29°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:41°C
ಬೀದರ್
ಗರಿಷ್ಠ: 39 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 28°C
ಪ್ರಸ್ತುತ: 39°C
ವಿಜಯಪುರ
ಗರಿಷ್ಠ: 40°C
ಕನಿಷ್ಠ: 27 °C
ಪ್ರಸ್ತುತ:39°C
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಗರಿಷ್ಠ: 39 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 26°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:38°C
ಬೆಳಗಾವಿ
ಗರಿಷ್ಠ: 34 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:31°C
ಧಾರವಾಡ
ಗರಿಷ್ಠ: 36 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:31°C
ಗದಗ
ಗರಿಷ್ಠ: 37 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 24°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:34°C
ಹಾವೇರಿ
ಗರಿಷ್ಠ: 36 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 24°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:32°C
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಗರಿಷ್ಠ: 34 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:30
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಗರಿಷ್ಠ: 34°C
ಕನಿಷ್ಠ: 27 °C
ಪ್ರಸ್ತುತ:32°C
ಉಡುಪಿ
ಗರಿಷ್ಠ: 33 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 28°C
ಪ್ರಸ್ತುತ:32°C
ವಿಜಯನಗರ
ಗರಿಷ್ಠ: 37 °C
ಕನಿಷ್ಠ: 23°C
ಪ್ರಸ್ತುತ: 37°C
ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
