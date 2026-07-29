/Karnataka SIR: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 84.31 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಔಟ್! ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ 39 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ

Karnataka Voter List Revision: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision - SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 84,31,612 ಮತದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಗತಿ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 84.31 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರನ್ನ ಮೊದಲ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
84.31 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
* ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು: 51,74,968
* ಮೃತಪಟ್ಟವರು: 14,99,799
* ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವವರು: 11,61,231
* ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಮತದಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು: 5,62,572
* ಇತರ ಕಾರಣಗಳು (ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು): 33,042
ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ 39 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.30 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ 47.97 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 39.38 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಸುಳಿವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 16.57 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ವಿತರಿಸಲಾದ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು: 5,54,32,314
* ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು: 4,26,75,861
* ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿಗಳು: 4.26 ಕೋಟಿ
* ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ: 76.99%
* ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಮತದಾರರು: 43,24,841
* ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು: 3.22 ಲಕ್ಷ
* ಫಾರ್ಮ್-6A ಅರ್ಜಿಗಳು: 2,283
* ಫಾರ್ಮ್-7 ಅರ್ಜಿಗಳು: 7.73 ಲಕ್ಷ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದ ಮತದಾರರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಇನ್ನೂ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 29 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು "2002ರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಬಿಎಲ್ಒ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಗುರುತಿಸಲಾದ 51.74 ಲಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮತದಾರರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ಮ್-6 ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಾಸಸ್ಥಳದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯತ್ತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳು, ಮೃತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 84.31 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ಮೊದಲ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.