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SIR Extended: ಇನ್ನೂ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

SIR Update: ಜೂನ್‌ 30 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್‌ 8 ರವರೆಗೆ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇನ್ನೂ 9 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.  
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:48 AM IST
SIR Extended: ಇನ್ನೂ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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