/SIR Extended: ಇನ್ನೂ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

Bengaluru: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision-SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಇಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರವರೆಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇನ್ನೂ 9 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 17ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು (BLO) ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ SIR ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಪಾಸ್ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ರಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಡೆದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರವರೆಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ, ನಮೂನೆಯನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ?
ಎಸ್ಐಆರ್ (Special Intensive Revision - ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷರಹಿತ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಡೆಸುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1.10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಎಎಸ್ಡಿಡಿಒ ಮತದಾರರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಮತದಾರರು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬದೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ASDDO ವರ್ಗದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 19.81% ಮತದಾರರು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಅಂತೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡದವರು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು.