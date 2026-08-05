/ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೇ ದಿನ.. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು!

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision - SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಗಡುವು ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಈ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ (BLO) ಮೂಲಕ ಮನೆಮನೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು?
ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಎನ್ನುವುದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೃತರು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ BLOಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿತರಿಸಲಾದ SIR ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ BLOಗಳಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ BLOಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ನಮೂನೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4.42 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ?
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ; ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
1.11 ಕೋಟಿ ನಮೂನೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ
ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.11 ಕೋಟಿ ASDO/ASDDO ನಮೂನೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ನಮೂನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮನವಿ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ SIR ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 8ರೊಳಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ BLOಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
* BLO ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿರುವ SIR ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
* ಕೇಳಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.
* ಆಗಸ್ಟ್ 8ರೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ BLOಗೆ ನಮೂನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
* ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ BLOರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ “ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ನಂತರವೂ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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