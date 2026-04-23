ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛಲದಿಂದ ಓದಿ 92% ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌

Karnataka SSLC Result: ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 2025- 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಶೇಕಡಾ 92 ಪಡೆದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಬೈಲ್ನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 578 ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿರೇಬೈಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರೇಬೈಲ್ನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮರದಿಂದ ಕೆಲಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೃತಪಟ್ಟರು..ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಛಲಬಿಡದೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ 92% ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥನನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕ 578 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಡುವೆವೂ ಸಾನಿಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ 92% ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
