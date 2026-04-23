English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Karnataka
  ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛಲದಿಂದ ಓದಿ 92% ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌

ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛಲದಿಂದ ಓದಿ 92% ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌

Karnataka SSLC Result: ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 2025- 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಶೇಕಡಾ 92 ಪಡೆದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 23, 2026, 04:13 PM IST
  • ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ 92% ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಸಾನಿಕ

    ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾ

Trending Photos

RRR, KGF ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ: 90 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್‌..!
camera icon7
camera icon6
camera icon5
ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛಲದಿಂದ ಓದಿ 92% ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌

Karnataka SSLC Result: ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 2025- 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಶೇಕಡಾ 92 ಪಡೆದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಈಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಬೈಲ್‌ನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ 578  ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿರೇಬೈಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರೇಬೈಲ್‌ನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಈಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮರದಿಂದ ಕೆಲಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೃತಪಟ್ಟರು..ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಛಲಬಿಡದೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ 92% ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥನನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕ 578 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 
 
ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಡುವೆವೂ ಸಾನಿಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ 92% ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SSLC ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬದಲು ಅಂಕಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

karnataka sslc resultfather deathsanika vishwanathsumithra Karnataka SSLC Result 2026 LIVE UpdateKSEAB 10th Result Today

Trending News