Karnataka SSLC Toppers 2026: ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 23, 2026, 03:09 PM IST
Trending Photos

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಹೇರ್‌ ಡೈ: ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಹೇರ್‌ ಡೈ: ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ 30 ರೂಪಾಯಿ.!
camera icon6
IPL 2026
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ 30 ರೂಪಾಯಿ.!
ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್:‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್!‌
camera icon6
Chura Ke Dil Mera
ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್:‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್!‌
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
camera icon8
Mercury transit April 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿಯು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 94.1 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಕಿಯರದೇ ಮೇಲುಗೈ:

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ತೇರ್ಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 96.18 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಕರು ಶೇ. 91.94 ರಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೀಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 2,870 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 8,66,046 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 8,56,516 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 7,75,099 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 35 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 237 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು.No description available.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ:

ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಟಾಪರ್‌ಗಳು:

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಿರಾದಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:

ಪಾರ್ಥನಾ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ - ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
ಭರತ್ ಜೀ - ದಾವಣಗೆರೆ
ಬೃಂದಾ ಎಮ್. ತಪ್ಸೆ - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಧನುಶ್ ಸುಧೀರ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ಪ್ರೀತಂ ಜೀ - ಉಡುಪಿ
ಸುಜನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಕಂದಕುರ್ - ವಿಜಯಪುರ
ಸುಖದೇವ್ - ರಾಯಚೂರು

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:50ಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
 

