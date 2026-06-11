Karnataka Teachers Digital Attendance: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಕಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ (KAAMS-Karnataka Advanced Attendance Management System) ಮೂಲಕವೇ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಹಾಜರಾತಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಗ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿ (Karnataka Teachers Digital Attendance) ಕುರಿತ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾರಂಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಉಪಕ್ರಮವು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸದ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ:
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ (KAAMS-Karnataka Advanced Attendance Management System) ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
1. ಶಿಕ್ಷಕರು KAAMS ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
3. AI ಮುಖವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. GPS/Geo-Fencing ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ In-Time ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ Out-Time ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
6. ಮಾಹಿತಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಶಾಲೆ ಆವರಣದ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಜರಾತಿ ನೋಂದಣಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿಯು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫೇಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ರಜೆ ಕಟ್, ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಮೊದಲೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಕಣ್ಗಾವಲಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
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