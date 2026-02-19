ಕೊನೆಗೂ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಫೆ.20ರ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2ಕ್ಕೆ ಮುಷ್ಕರ

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಹಳೆ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ವರೆಗೂ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಹಣ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಕೂಗು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯರವರ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಿದ್ದಂತೆ ಅರಿವಾದ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಹಿಂಬಾಕಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಹೊರೆತಾಗಿಯೂ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಅರೆರೆ... ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಹೌದು.... ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೌಕರರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಕಳುಹಿಸೋ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಡಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪತರುಗುಟ್ಟಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 38 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ನೌಕರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು 26 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರೆತಾಗಿಯೂ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜಂಟೀ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟ, ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಇಂಚಿಂಚಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿತ್ತು.
ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ KSRTC ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನತ್ತ ದಾವಿಸಿದ್ರು. ನೌಕರರ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿ ಬಂದು ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ವಿಫಲ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ವೇತನ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೋರಾಟ ಕೈ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು, ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ ಮಾತಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡದೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
*38 ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.
*ಜನವರಿ 1 2024ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ನೂತನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
*ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸರಿಸಮವಾದ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು.
*ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ KSRTC ಎಂಡಿ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ ರವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಜಂಟೀ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಷ್ಕರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋಣ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನೌಕರರು ಜಂಟೀ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಗಾಕಿದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ನಾ ಕೊಡೆ.. ನೀ ಬಿಡೆ.. ಎನ್ನುವಂತಾಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಸೆಸ್ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಮರ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೊರಳಗೆ ನೌಕರರ ಮುಂದುವರೆದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಗ್ಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತದೆ ಮೊಂಡುತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.