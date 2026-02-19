English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಾಳೆ ಬಸ್ ಓಡಾಡುತ್ತಾ..ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೈಡ್‌ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕಕರು

ನಾಳೆ ಬಸ್ ಓಡಾಡುತ್ತಾ..ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೈಡ್‌ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕಕರು

Transport worker Strike: ಇಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದಿದೆ..ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕಕರ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು,ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 2ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 19, 2026, 06:03 PM IST
  • ಸಾರಿಗೆ ನೌಕಕರ ಮುಷ್ಕರ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯ
  • ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಕರ ಇರೋದಿಲ್ಲ
  • ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ನಾಳೆ ಬಸ್ ಓಡಾಡುತ್ತಾ..ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೈಡ್‌ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕಕರು

Transport worker Strike: ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ..ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..ಇದೀಗ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖಂಡರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಜಯದೇವ ರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದು,ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಕರ ಇರೋದಿಲ್ಲಾ..ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Yash Toxic: ರಕ್ತ ಭಯ ದ್ರೋಹ..ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ರಿವೀಲ್‌

ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೆಡೆಲೈನ್‌ ನೀಡಿದ್ದು,ಮಾರ್ಚ್‌ 2ರವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 2ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇಂದು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕಿವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 38 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪೈಕಿ 26 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಅಲ್ಲದೇ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ..
ಆದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ..ಮೂವತ್ತೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ KSRTC ಎಂಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ  ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕ್​​ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೌಕರರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆಯ ಕಿರೀಟ!..ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನಸ್ಸಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

