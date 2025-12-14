ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತದ ಅಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಜನರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೈಕೊರೆವ ಚಳಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 05 ದಿನ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಳಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್,ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ : ನಿನ್ನೆ 12.9 ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ಬೆಂಗಳೂರು HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ - 13.4 ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ರಾಯಚೂರು. ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ - 11.4 ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ವಿಜಯಪುರ- 10 ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ಹಾಸನ- ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 8.7ಡಿ.ಸೆ
ಧಾರವಾಡ -9.5ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ಕಾರಾವಾರ - 18.8ಮಂಗಳೂರು 18.4 ಡಿ.ಸೆ
ಬೆಳಗಾವಿ - 12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯೆಸ್
ಗದಗ - 10.6 ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ಹಾವೇರಿ - 10.2 ಡಿ.ಸೆ
ಕೊಪ್ಪಳ - 13.3 ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 14.9 ಡಿ.ಸೆ
ಮಂಡ್ಯ - 11.2ಡಿ.ಸೆ ದಾಖಲು
ಮೈಸೂರು - 15.2 ಡಿ.ಸೆ, ದಾಖಲು
ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15,16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಅಲೆಗಳ ಉಲ್ಭಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶೀತ ಅಲೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೇವಭರಿತ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಕೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 35-45 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದುಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳ್ಳೂರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರೋ ಬರೋ ಕಡೆಯವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಅಂತಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ.