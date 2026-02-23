English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ

Rain alert: ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ 24ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 23, 2026, 02:48 PM IST
  • ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆ
  • ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ..ಮಳೆ.. ಮಳೆ

Trending Photos

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Grapes
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
camera icon6
Grah Gochar March 2026
ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಗೆ ತಮಿಳು ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ!..ಈ ಕನ್ನಡಿಗನ ಹವಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Kavya Shaiva
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಗೆ ತಮಿಳು ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ!..ಈ ಕನ್ನಡಿಗನ ಹವಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೀನಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ..! ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.. ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾಹ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon7
Actress Meena
ಮೀನಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ..! ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.. ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾಹ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ

Rain alert: ಈಗಷ್ಟೇ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಯ್‌ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಯ್‌ ಹಾಯ್‌ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಬಂದಿದೆ..ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಲವಾದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಸದ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ  5:30 ಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ  ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ತಗಲಿದೆ..ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 kmph ಇರಲಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಅಂಡಮಾನ್‌ ನಿಕೋಬರ್‌ ದ್ವೀಪಗಳ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗಂಗಾನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಸಹ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ.. ಟ್ರೈನ್‌ ಹೊರಡುವ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ!
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rain AlertRain Alert Karnataka5 districts rain alertmeteorological departmentಮಳೆ

Trending News