ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ತಂಪೆರೆದ ವರುಣ ನಾಳೆಯೂ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Karnataka Weather: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಸಾಧಾರಣಾ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಧಗೆಗೆ ಬೆಂದಿದ ಮಂದಿಗೆ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ ಮಂದಿ ಫುಲ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 16, 2026, 01:31 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಹಲೆವೆಡೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿರೋ ಮಳೆರಾಯ
  • ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ..ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon8
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
camera icon6
heart attack
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ 5 ನಿಯಮಗಳೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ..! ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಜಾಣರಾಗ್ತಾರೆ
camera icon6
Aishwarya Rai
ಈ 5 ನಿಯಮಗಳೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ..! ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಜಾಣರಾಗ್ತಾರೆ
ಈ 7 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು..! ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ
camera icon7
Must watch movie
ಈ 7 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು..! ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ
Karnataka Weather: ಹಲವು ದಿನದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಳೆರಾಯ ತೆಂಪೆರೆದಿದ್ದಾನೆ..ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ನೆಹರು ನಗರ, ಶಾಹು ನಗರದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಡಗಿನ ಹಲವೆಡೆಯೂ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸುರಿದ ಮಳೆಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ.

ಬೀದರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗದ್ದು, ಬಳಿಕ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು ಉದುರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆನಂತರ ಮಳೆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಜೋರು ಮಳೆ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳೆಲೆಲ್ಲಾ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರಂಡಿ ಅವ್ಯವಸ ಬಯಲಾಯಿತು. ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಡೆಚಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕಥೆ ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್.. ಇಂದು ಅಸಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪಿಜಿಗಳ ಕಥೆ ಏನು..?

ನಗರದ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಹಾರೂರಗೇರಿ ಕಮಾನ್, ಬಸವನಗರ, ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ್, ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮ, ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೂ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿತು.

ಇತ್ತ ರೈತರು ಜೋಳವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಜೋಳರಾಶಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು..ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಜೋಳ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಕೈಗೆ ಬ‍ಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನೂ ಇಂದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಕೆಲ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ, ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌  19ರ ತನಕ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

