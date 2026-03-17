ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

Karnataka Weather Report: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 17ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ..ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಸಾಧಾರಾಣಾ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಲಘು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 38°C ದಾಟಿ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮರದ ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಹವಾಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 90-100% ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬಲವಾದ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಂಡಮಾರುತವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಪಾಪ್ಅಪ್ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಬರ್ಸ್ಟ್ಗಳು - ಗಾಳಿಯ ಹಠಾತ್ ಬಲವಾದ ಕೆಳಮುಖ ಗಾಳಿ -ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಚಂಡಮಾರುತದ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಾಖದಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಅವು ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಚನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
