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ಕರ್ನಾಟಕ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ : ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್" ಜುಲೈನಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು

ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದೆಡೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಗುರ ಮಳೆಯಷ್ಟೇ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 28, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:29 PM IST
ಕರ್ನಾಟಕ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ : ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ "ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್" ಜುಲೈನಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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