ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕೊಲೋಟ್ ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಳರೆಂದು ಹಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರೋ ಘಟನೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಈ ಎರಡು ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಇದೀಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನ ದೋಚಿರೋ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಮಗು ಕಳುವಾಗಿರೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೋಷಕರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಮಗು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆ.18ರಂದು ಯಶವಂತಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಗು ಮತ್ತು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳಿಯ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಧ್ಯ ಮಗು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರೂ ಕಳುವಾದ ಮಹಮಗು ಹಾಗೂ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಗದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಕಣ್ಣಿರಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ... ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಭೀತಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಭೀತಾಗ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ.