English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು! ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ

ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು! ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ

Kidnapped pregnant Cat:ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣವೇ ಹಾಗೇ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ FIR ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೊಕೆ ಆಗಲ್ಲ..ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಗರ್ಭಧಾರಿತ ಬೆಕ್ಕ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:38 AM IST
  • ಬೆಕ್ಕಿಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಯ್ತು FIR..ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ
  • ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರು..!

Trending Photos

ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
Chandra Mangala Yoga 2026
ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon8
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಜೂ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಂ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Babar Azam
ಜೂ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಂ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್..!
camera icon6
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್..!
ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು! ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ

Kidnapped pregnant Cat: ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತಿರಾ ಇಲ್ಲಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಮಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿರ್ತಿರಾ..ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ನಡೆದದ್ದೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ..ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ..ಇದೀಗ ಗರ್ಭಧಾರಿತ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಬಹಳ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಬೆಕ್ಕು ವನಶ್ರೀ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಬೆಕ್ಕಿನ ಓನರ್‌ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಂ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿ 9 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು.ವನಶ್ರೀ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರೂಯಾಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನಡಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ಇನ್ನೂ,ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ  ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯ ಬೇಕಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Cat kidnapKidnapped CatCat kidnappingCat kidnap videosCat kidnap FIR Register

Trending News