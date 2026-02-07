ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್‌ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು! ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ

Kidnapped pregnant Cat: ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತಿರಾ ಇಲ್ಲಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಮಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿರ್ತಿರಾ..ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಕಿಡ್ಯ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ..ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ..ಇದೀಗ ಗರ್ಭಧಾರಿತ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಬಹಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಬೆಕ್ಕು ವನಶ್ರೀ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಬೆಕ್ಕಿನ ಓನರ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಂ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿ 9 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು.ವನಶ್ರೀ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರೂಯಾಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನಡಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ಇನ್ನೂ,ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯ ಬೇಕಿದೆ..
