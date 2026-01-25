English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ... ಅರೇ ಹಾಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ... ಯೆಸ್.. ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಸಿಗಲಿದೆ.. ಏನಿದು ಟೆನ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:31 PM IST
    • ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್... 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು.
    • ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು.
    • ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕೆಟ್... ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ..?

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ KMF..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಂದಿನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕೊಡೋಕೆ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 200MLನ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದೆ.. ಇದೀಗ, ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿರುವ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ 160MLನ ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ, ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇನ್ನು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ 200ಗ್ರಾಂ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 140 ಗ್ರಾಂನ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿದ್ದು, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಗೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬಹುದು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

