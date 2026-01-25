ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ KMF..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಂದಿನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕೊಡೋಕೆ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 200MLನ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದೆ.. ಇದೀಗ, ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿರುವ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ 160MLನ ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ, ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ 200ಗ್ರಾಂ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 140 ಗ್ರಾಂನ ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿದ್ದು, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಪಾಕೆಟ್ ನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಗೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬಹುದು.