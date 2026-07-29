/ತಾಯಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆ… ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟ! ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮನಕಲಕುವ ಕಥೆ

ಕೊಡಗು: ತಾಯಿ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾಗದು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಸಮೀಪದ ಆನಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಡಾನೆ ಸಾವಿನ ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಯಿ ಆನೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತು, ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಡಲಾಗದೆ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿಯಾನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದ ಆ ಮರಿಯಾನೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸೆರೆಹಿಡಿದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಮರಿ
ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಆನಂದಪುರದ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲದೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆ.
ತಾಯಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೋ, ಮರಿಯಾನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ, ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಸೆರೆಹಿಡಿದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು
ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮರಿಯಾನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಡಿನತ್ತ ಪರಾರಿಯಾಯಿತು.
ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹುಡುಕಾಟ?
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮರಿಯಾನೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ಆಗಾಗ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿಯಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅದರ ವರ್ತನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಡಾನೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಿಂದ ಅದು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರು, ಆನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿಯಾನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಮಮತೆ
ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ನೋವು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ.
ತಾಯಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಈಗಲೂ ಕೊಡಗಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಮರಿಯಾನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮರಿಯಾನೆಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
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