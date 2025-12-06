English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮಂಜಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ...ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಮಂಜಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ...ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

kodagu Hutari festival kolata:  ಕೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ಆಚರಣೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ  ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ.  ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದೀಗ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ  ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊರಿನ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣ ಗೋಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ  ಹೇಗಿತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ ಅಂತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೆದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಸಣ್ಣದೊಂದು  ಝಲಕ್.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:49 AM IST
  • ಕೊಡವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಲಾಟ ಉಮತ್ತಾಟುವಿನ ಅನಾವರಣ
  • ಕೊಡಗಿ‌ನ ವಾಲಗಕ್ಕೂ ಸಖತ್ ಸ್ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು.

Trending Photos

ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon5
budh gochar 2025 effects
ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
camera icon5
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ?
camera icon7
MARRIAGE
ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ?
ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ!
camera icon7
Veera Kannadiga Awards-2025
ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್–2025: ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ!
ಮಂಜಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ...ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಕೊಡಗು:  ಕೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ಆಚರಣೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ  ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ.  ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದೀಗ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ  ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊರಿನ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣ ಗೋಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ  ಹೇಗಿತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ ಅಂತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೆದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಸಣ್ಣದೊಂದು  ಝಲಕ್.

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಸ್... ಹಿಗೋಂದು ದೃಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು  ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಣ್ಣ ಝಲಖ್ ಇದು.
ಹೌದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದಿಗ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷೀಗೆ  ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆ ಸೇರಿಸೊದೆ ಕೊಡಗಿನ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ. ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ ಕಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಆಡುವ ಮೂಲಕ  ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಮಹರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಯ  ದಿನ ಪಾಂಡೀರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು  ಕಲೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೋಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಊರಿನ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜರಕಾಲದಿಂದಲ್ಲೂ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ರು‌. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಗದ್ದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದಿದೆ.

ಇನ್ನೂ.. ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರು ಕೂಡ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ರೆ, ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲುಹಿಡಿದು ಕೊಡವ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ‌‌..ಇನ್ನೂ  ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳಾದ ಉಮ್ಮತಾಟ್,ಬೋಳಕಾಟ್,ಪರೆಯಕಳಿ,ಕೋಲಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಡವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟ್ ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು  ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ  ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ‌. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು  ಆಗಮಿಸೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಕೊಡವರ ಈ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನ  ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಕೊಡಗಿನ ವಾಲಗಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಿನಗಳು  ನಡೆಯಲಿದ್ದೆ. ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಉಮ್ಮತಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಈ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ... ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ!

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

KodaguHutari festivalkolata

Trending News