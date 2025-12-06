ಮಂಜಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ...ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಕೊಡಗು: ಕೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದೀಗ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊರಿನ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣ ಗೋಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟ ಅಂತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೆದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಝಲಕ್.
ಎಸ್... ಹಿಗೋಂದು ದೃಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಣ್ಣ ಝಲಖ್ ಇದು.
ಹೌದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದಿಗ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆ ಸೇರಿಸೊದೆ ಕೊಡಗಿನ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ. ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ ಕಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಮಹರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಪಾಂಡೀರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೋಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಊರಿನ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜರಕಾಲದಿಂದಲ್ಲೂ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಗದ್ದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ಹುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ.. ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರು ಕೂಡ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ರೆ, ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲುಹಿಡಿದು ಕೊಡವ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ..ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳಾದ ಉಮ್ಮತಾಟ್,ಬೋಳಕಾಟ್,ಪರೆಯಕಳಿ,ಕೋಲಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಡವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟ್ ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ಆಗಮಿಸೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಕೊಡವರ ಈ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಕೊಡಗಿನ ವಾಲಗಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಿನಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದೆ. ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಉಮ್ಮತಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
