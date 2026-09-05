/ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ.. ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಕೋಡಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಲಹಂಕ ಸಮೀಪದ ಬಂಡಿಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತೀವ್ರ ಕೈಕೊಡಲಿದ್ದು, ಜನರು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಮಾನವನ ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಈ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಜಲಪ್ರಳಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಶನಿ ಎಂದರೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವ ದೇವರು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.
ಹಿಂದೆ ಕೊರೊನಾ, ಚಂದ್ರಯಾನ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತು ನುಡಿದಿದ್ದ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈಗಿನ ಈ ಮುಂಗಾರು ಅಭಾವದ ಭವಿಷ್ಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.