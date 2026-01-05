"ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 'ಮಿನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಮಾಡಬೇಡಿ": ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗುಡುಗು

Kogilu Layout: ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿಚಾರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನೆಡೆಸಿದೆ.
ಹೌದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತುರೋದು ನಾವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ.. ಹೌದು ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. GBA ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ಸಮೀಪದ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವನಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 38 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನುಸುಳಿರೋ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನೆಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಪ ಸಾoಖ್ಯಾತರ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಮಿನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಇದೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯoತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಾ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಲ್ಲ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲೂತ್ತಾ ಅಥವಾ ವಲಸಿಗರ ಪಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೀಡಬೇಕಿದೆ.