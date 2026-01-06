English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ..! ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಚುರುಕು..!

ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ..! ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಚುರುಕು..!

Kogilu Layout Rehabilitation: ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ‌ ನೆಲೆಸಿದ್ದವರನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 6, 2026, 08:01 PM IST
  • ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ..!
  • ಲೇಔಟ್ ಬಳಿಯೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ...!
  • ಗುರುವಾರವೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಂಚಿಕೆ..!?

Trending Photos

ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
camera icon9
Simple Energy
ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
Camphor Remedies
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..
camera icon7
biggboss kannada season 12
ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
Cockroach
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..
ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ..! ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಚುರುಕು..!

Kogilu Layout Rehabilitation: ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ‌ ನೆಲೆಸಿದ್ದವರನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಿದ್ದು ಶತಾಯಗತಾಯ ಗುರುವಾರವೇ ಪ್ಲಾಟ್ ನೀಡಲು ಕಸರತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯೆಸ್, ನಿನ್ನೆ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರೋ ಕೃಷ್ಣೇಬೈರೇಗೌಡರ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡೋ ಕೆಲಸ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ..ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದ, ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮನೆ ನೀಡೋದಾಗಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇನ್ನು ಸಚಿವರ ಸಭೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಯಲಹಂಕದ ತಾಸಿಲ್ದಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು  ಫಕೀರ್  ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಬಿಎ, ಬೇಸ್ಕಾಂ, ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರಸಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರೋಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ೩೬ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು  ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆದಾಗಿದ್ದು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನೀಡಿರೋ‌ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ದೃಡಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರೋ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲ‌ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನಕಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗುರುವಾರ ಸುಮಾರು 36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರೋರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ನೀಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಸಮತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಕೈ ಸೇರುವ ನೀರಿಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Minister Krishnabai GowdaZameer Ahmed khanSiddaramaiahCongress governmentKarnataka

Trending News