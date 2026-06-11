Koppal Woman Crime: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಸುಟ್ಟ ಶವ ಪತ್ತೆ (Koppal Murder Case) ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ! ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಭಯಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೇವಲ 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆಗಡುಕನನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆದಕಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.. ಅಪರಿಚಿತ ಶವವಾಗಿ, ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು ಎಂಬಂತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಲೆಗಾರನ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ಕೊಲೆಗಡುಕ? ಏನು ಆ ಸತ್ಯ ಅಂತೀರಾ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...
ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಕನಕಗಿರಿಯ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸಂಗನಗೌಡ ಎಂಬುವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಯ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದಾಗ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ
ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಕನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಹಂತಕ ಶ್ಯಾಮಿದ್ ಸಾಬ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಈತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸತ್ಯಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿವೆ.
ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ, ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ!
ಮೃತ ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮಿದ್ಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿ ರತ್ನಮ್ಮಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಶ್ಯಾಮಿದ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೂರಿ ಶ್ಯಾಮಿದ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರತ್ನಮ್ಮಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಈ ರಕ್ಕಸ ಕೊಲೆಗಾರ, ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರದೆಂದು ಶವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕಳ್ಳ, ಈಗ ಕೊಲೆಗಾರ!
ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಶ್ಯಾಮಿದ್ ಸಾಬನ ಅಸಲಿ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗಿದೆ! ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಖತರ್ನಾಕ್ ದರೋಡೆಕೋರ. ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಈತ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೇ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈತ ಮಹಿಳೆಯರ ವೇಷ ಅಂದರೆ ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ! ಈ ಹಿಂದೆ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕದಿಯುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದೇಟು ತಿಂದಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಈತ ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಇದೇ ಶ್ಯಾಮಿದ್, ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿಕೃತ ಕಾಮುಕ, ಪರಿಚಯದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ, ಕೊಂದು ದಹನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.