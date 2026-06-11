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  • /Koppala Crime: ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ಕೊ*ಲೆಗಾರ! ಸುಟ್ಟ ಮೃತದೇಹದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಂತಕನ ರಹಸ್ಯ

Koppala Crime: ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ಕೊ*ಲೆಗಾರ! ಸುಟ್ಟ ಮೃತದೇಹದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಂತಕನ ರಹಸ್ಯ


Koppala Crime: ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವವಾಗಿ, ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು ಎಂಬಂತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಲೆಗಾರನ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ಕೊಲೆಗಡುಕ? ಏನು ಆ ಸತ್ಯ ಅಂತೀರಾ ಪಿನ್‌ ಟು ಪಿನ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:13 PM IST
Koppala Crime: ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ಕೊ*ಲೆಗಾರ! ಸುಟ್ಟ ಮೃತದೇಹದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಂತಕನ ರಹಸ್ಯ

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Prajwal B

Prajwal B

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ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ಕೊ*ಲೆಗಾರ! ಸುಟ್ಟ ಮೃತದೇಹದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಂತಕನ ರಹಸ್ಯ
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