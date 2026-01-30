ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ : ಕೆ.ಪಿ‌ ಅಗ್ರಹಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೆ ಲಾಕ್..! 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೀಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾತ ತಾನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹಾಡುಹಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅಂತಾ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭ್ರಚ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಂಚದ ಹಣ ಪಡೀತಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲಂಚದ ಹಣದ ಸಮೇತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ..
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಲಂಚ. ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಕೇಸ್, ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರಜ್, ಸೃಜನ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಅವರನ್ನ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ 28ನೇ ತಾರೀಖು ದೂರುದಾರರೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಉಳಿದ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಆತನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಸಿಎ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಳಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ : ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದುಮಾಡಿದ ಸ್ಕೀಮ್, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಚರ್ಚೆ
ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಸಿಪಿ ಚಂದನ್ ಗೌಡರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದೂರುದಾರ ಸೃಜನ್ ಎಸಿಪಿ ಚಂದನ್ ಗೌಡ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಸಿಪಿ ಚಂದನ್ ಗೌಡರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸೃಜನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಸೃಜನ್ ಮೈದಾಹಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸೃಜನ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಿ, ಕೈಕೋಳ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೃಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ, ಎಸಿಪಿ ಚಂದನ್ ಗೌಡ, ಹರೀಶ್ ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಯೋಗಮಣಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಆಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಯತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಎಸಿಪಿ ಚಂದನ್ ಹೆಸ್ರೂ ಬಳಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ರು ಗೋವಿಂದರಾಜುನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಈತನ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ ಪಡೀತಾರಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ.