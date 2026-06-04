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ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳು..! ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ

BK Hariprasad : ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಪರ್ವ. ನೂತನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ,ಇತ್ತ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಹಿರಿದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲ್ ಏನು...?

Written ByKrishna N K
Published: Jun 04, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:18 PM IST
ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳು..! ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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