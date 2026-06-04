ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿರುಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ನೂತನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಾದಿ ಏರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನ, ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟ ದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹೊಸ ಸಾರಥಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್.
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದಿರೋ ಸವಾಲುಗಳೇನು...?
ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನ.ವಿವಿಧ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವ ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ.ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸು ವುದು.ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ತುಂಬುವುದು.
ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಚುರುಕು ಗೊಳಿಸುವುದು.
ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯರ ಸಮನ್ವಯವೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿರು ವುದು ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮೇಲೆ. ದೆಹಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಬಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್,ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲು ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ.ಒಂದೆಡೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಪಕ್ಷದ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಇಡ ಬಲ್ಲರು.ಹಾಗಾಗಿ,ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಬಿ.ಕೆ.ರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು..? : ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಸಲು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು.ಅಹಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸವಾಲಿದ್ದರೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.