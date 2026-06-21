Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /RSS ನವರು ಪುಕ್ಕಲರು, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ : ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

RSS ನವರು ಪುಕ್ಕಲರು, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ : ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನವರು ಪುಕ್ಕಲರು ಎಂದು ಕರೆದರಲ್ಲದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೈಮರೆವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 21, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:31 PM IST
RSS ನವರು ಪುಕ್ಕಲರು, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ : ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka Breaking News LIVE: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌, ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಸಾರಥಿ
karnataka news live40 min ago
2
R Ashoka43 min ago
3
International Yoga Day Mandya records53 min ago
4
School holiday tomorrow57 min ago
5
Indias Strongest Global Brand1 hr ago