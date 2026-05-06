Karnataka High Court Latest Judgment on Pension: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ.
KPCL Retired Employees Family Pension: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ (Pension) ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ (Pension for government employees) ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (Karnataka High Court) ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು (Karnataka High Court Latest Judgment on family Pension) ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
2005ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ (Revised pension for families of KPCL employees) ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾ. ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ತಾರಾ ವಿತಸ್ತ ಗಂಜು ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನೌಕರರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ?
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPCL) ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ 2005ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 2005ರ ಜುಲೈ 1ರ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPCL) ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ 2005ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPCL) ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ನೆಪ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ KPCL!
ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಎದುರು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 2005ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPCL) ವಾದ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 2005ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು KPCL?
2005ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPCL)ಗೆ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಡಿ.ಎಸ್. ನಕಾರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು.