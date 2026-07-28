ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಕಂಡರೂ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದೆ ಕೇವಲ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಕ್ಷಣವೇ ಬರ ಘೋಷಿಸಿ, ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಿಸಿ, ಗೋಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ತಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೆಟರನರಿ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 3,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಡವರ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮ್ಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ 'ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು' ಎಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಈಗ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಿ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ವೀಟ್ಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ರವಿ, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಇಳಿಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.