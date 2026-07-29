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  • /BY Vijayendra: KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ: ಕತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

BY Vijayendra: KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ: ಕತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

KPSC Fraud: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್‌ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 29, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:33 PM IST
BY Vijayendra: KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ: ಕತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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