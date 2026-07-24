/KPSCಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ..? ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ!

KPSC Scam: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 400 ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು.. ಜುಲೈ 17ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದಿದೆ. ಇಡೀ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ತಾದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ (UPSC) ಬರೆದ ಟಾಪರ್ಗಳೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
KPSCಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ:
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇಡೀ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 60% ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಾದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ (KPSC) ಸದಸ್ಯ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲು 80 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಆಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ 23) ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೇ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ (KPSC)ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಹಗರಣಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, KPSC ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 400 ಮಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ಗಿಂತ ಮನಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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