/ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ

ಮಂತ್ರಿಮಾಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು!
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರಾದ ಬೈರೇಗೌಡರ ಪುತ್ರರು ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಡವರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಿರಯ್ಯ.. ಇದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದರು.
ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖೇನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತದ್ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು:
ನಾನೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದವನು. ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ, ಆರು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ. ನನಗೇನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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