  • ಬತ್ತುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹಾಹಾಕಾರ!

ಬತ್ತುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹಾಹಾಕಾರ!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಳಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 17, 2026, 02:33 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
  • ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು,
  • ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

Trending Photos

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon7
moon transit
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!!
4 ಪಂದ್ಯ, 211 ರನ್, 70ರ ಸರಾಸರಿ! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್?
camera icon6
Prabhsimran Singh IPL 2026 Punjab Kings vs Mumbai Indians Prabhsimran Singh 80 runs: Yuvraj Singh Mentorship: Wankhede Stadium: Punjab Kings Victory PBKS vs MI Highlights
4 ಪಂದ್ಯ, 211 ರನ್, 70ರ ಸರಾಸರಿ! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್?
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ..!
camera icon6
vaibhav sooryavanshi
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ..!
ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್.. ಗೆಳತಿ ಫುಲ್ ಬೋಲ್ಡ್.!
camera icon6
Arshdeep Singh
ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್.. ಗೆಳತಿ ಫುಲ್ ಬೋಲ್ಡ್.!
ಬತ್ತುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹಾಹಾಕಾರ!

ಮಂಡ್ಯ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಣಬಿಸಿಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿಯ ಒಡಲು ಬತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸದ್ಯ 100 ಅಡಿಯ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಂಧೆ: 100 ಟಿಕೆಟ್ ಸೀಜ್, ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೌಕರ!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಳಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೀಗಿದೆ:

ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ: 124.80 ಅಡಿ
ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ: 100.96 ಅಡಿ
ಒಳಹರಿವು: 74 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಹೊರಹರಿವು: 4033 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹ: 23.571 TMC

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 90 ಅಡಿಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಸೂಚನೆ:

ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಈಗ ವರುಣನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

