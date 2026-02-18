ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 4 ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್‌..! ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ..

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎದುರಿಸಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸದಿದ್ರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗ್ತಿಗಳ ವೇತನ ಲ್ಲ, 38 ತಿಂಹಿಂಬಾಕಿ, 2024ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇದೂವರೆಗೂ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರೂ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತೋ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ನೋ ವರ್ಕ್, ನೋ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ.