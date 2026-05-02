Karnataka Transport Strike: ವೇತನ ಬಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾರಿಗ ನೌಕರರು ಮೇ 20ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 20ರಿಂದ ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಡೋ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ಬಸ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
KSRTC Strike: ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ vs ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ನಡೆದ 12 ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹೋರಾಟವೇ ಅಂತಿಮ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇ 20ರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸದಂತೆ ಕರೆಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು.? ಯಾಕೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ..? ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ vs ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು:
ಸರ್ಕಾರದ ದೋರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 36 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡಲೇಬೇಕಂತ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮೇ 20 ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೌಕರರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ:
ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 38 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಹಿಂಬಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ 25% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
* 38 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು
* 2024 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 25% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬೇಕು
* 31% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ
* ಬಾಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ
* ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ
* ₹1272 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಡೋ ಚಳವಳಿ:
ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಜಂಟೀ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಕಾಲದ ಎಸ್ಮಾಗೆ ಎದರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.