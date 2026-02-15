English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ KSRTC: ಲಗೇಜ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:01 PM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಿಂದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ದರ ಏರಿಕೆ
  • ಡಿಸೇಲ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಪಟ್ಟಿ
  • ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಸುವ ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ KSRTC: ಲಗೇಜ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!

KSRTC luggage fare hike: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ KSRTC ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಲಗೇಜ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 2025ರಂದು ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಲಗೇಜ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಲಗೇಜ್ ದರವನ್ನ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಲಗೇಜ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ- ಆಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ಣ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೀಸೆಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. KSRTC ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. 30 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

30 ಕೆಜಿ ಮೀರಿದ ಲಗೇಜ್‌ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಗೇಜ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 6 ರೂ.ನಿಂದ 145 ರೂ.ವರೆಗೂ ಲಗೇಜ್ ದರವನ್ನ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

* 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ₹6 (ಹಿಂದೆ ₹5)
* 6 ರಿಂದ 12 ಸ್ಟೇಜ್‌ವರೆಗೆ ₹12 (ಹಿಂದೆ ₹10)
* 156 ರಿಂದ 160 ಸ್ಟೇಜ್‌ವರೆಗೆ ₹145 (ಹಿಂದೆ ₹123)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್..?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

