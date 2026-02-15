ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ KSRTC: ಲಗೇಜ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!

KSRTC luggage fare hike: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ KSRTC ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಲಗೇಜ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 2025ರಂದು ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಲಗೇಜ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಲಗೇಜ್ ದರವನ್ನ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಲಗೇಜ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೀಸೆಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. KSRTC ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. 30 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
30 ಕೆಜಿ ಮೀರಿದ ಲಗೇಜ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಗೇಜ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 6 ರೂ.ನಿಂದ 145 ರೂ.ವರೆಗೂ ಲಗೇಜ್ ದರವನ್ನ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?
* 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ₹6 (ಹಿಂದೆ ₹5)
* 6 ರಿಂದ 12 ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ₹12 (ಹಿಂದೆ ₹10)
* 156 ರಿಂದ 160 ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ₹145 (ಹಿಂದೆ ₹123)
