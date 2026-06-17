Agricultural land scam In Tumkur Kunigal: ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಂದೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ತುಮಕೂರಿನ ಅಮೃತೂರು ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಮಧುರೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 1/P-P44ರ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಂದೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಶಶಿಧರ, ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಲೋಕೇಶ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ₹1.12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಮಾರಾಟದ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಖಾತೆಯೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಇದ್ದರೂ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಂದ್ರೆಶ್ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಕ್ರಯ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಂದ್ರೆಶ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಸಿ (ಎನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ದಾಖಲೆ)ಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೂ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಮೃತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
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