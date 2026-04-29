ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣ ಇಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ರಣಾಗಂಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಛೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಚೇರ್ ಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದರು. ಕಟ್ಟಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅದಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗದಗ ಮೃಗಾಲಯದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 'ಕೂಲ್ ಕೂಲ್' ಆತಿಥ್ಯ!
ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎನ್.ಎಸ್.ಯು ಐ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು.ವಿಸಿ ಶರತ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ವಿಸಿ ಕಛೇರಿ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಚೇರ್ ಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದರು. ಕಟ್ಟಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಸರಿಪಡಿಸದ ವಿವಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ವಿವಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಮೊದಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಎಳೆದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವಲೊತ್ತುಕೊಂಡರೂ ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೀಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಡೌನ್ ಡೌನ್ ವಿಸಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿಸಿ ಶರತ್ ಅನಂತ್ ಮೂರ್ತಿ ತೀವೃವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದವರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ. ಎನ್.ಎಸ್.ಯು.ಐ ಅಂದರೇ ಇದೆನಾ..ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವೃ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರವೇ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸಿ ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಂತರ ಎನ್ಎಸ್ ಯು ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೊರೆದರು. ನಂತರ ಸಿಇಓ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.