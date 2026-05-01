ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೇ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ.., ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದಿನ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕೋ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಒಂದ್ಕಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ.., ಹಾಗೆನೇ ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ದರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ.., ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಟಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ರೆ.., ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ರೇಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 991 ರೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 3,152.00 ರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟೇಲ್ ನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಂದ್ಕಡೆ ಆಟೋ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಟೋ LPG ದರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಹತ್ರತ್ರ 6 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದ್ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ.., ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ.., ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದರ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬದುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ