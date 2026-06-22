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ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ!.. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳೊರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಆಕ್ರೋಶ

Drought in Karnataka: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಯಾರು ಕೇಳೊರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 22, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:44 PM IST
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ!.. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳೊರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಆಕ್ರೋಶ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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