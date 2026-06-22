Lack of rain : ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದು, ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಜಲದ ಸಮಸ್ಯರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿಕರು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಮಳೆರಾಯ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನದಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಭತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿತುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣೆ ನದಿಯ ಒಡೆಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ ಆದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯೇ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟೋತ್ತಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಯಾಗಿ ನದಿ ಹಳ್ಳ -ಕೊಳ್ಳ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನದಾತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಜನೂರು ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಕಿರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳೊರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ರೈತರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ರೂ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾ ಹೆಸರು, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೇದುರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನದಾತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಜೀವನ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದ ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರುಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.