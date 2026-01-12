English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ ಕುಟುಂಬ

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ ಕುಟುಂಬ

ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ರೆ, ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಧಿಯೋ..? ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳೊ..? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಸವಾದಂತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 12, 2026, 05:06 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ ಕುಟುಂಬ
  • ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ
  • ಮಾಜಿ‌ ಸಚಿವ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರಿಂದ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ

Trending Photos

Weekly Horoscope: ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಜನವರಿ 18ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ..!
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಜನವರಿ 18ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ..!
ನಾಗರ ಹಾವಲ್ಲ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಬದುಕುವುದೇ ಡೌಟ್‌..! 100% ಸಾಯುವುದು ಖಚಿತ
camera icon5
Inland Taipan
ನಾಗರ ಹಾವಲ್ಲ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಬದುಕುವುದೇ ಡೌಟ್‌..! 100% ಸಾಯುವುದು ಖಚಿತ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 6 ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ!
camera icon8
Fridge storage
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 6 ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ ಕುಟುಂಬ

ಗದಗ: ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ. ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಾಡು. ದೇವಾಲಯಗಳ ಸ್ವರ್ಗ, ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು, ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಿದೆ. ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯ ವೇಳೆ ಹೊನ್ನಿನ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹೊನ್ನಿನ ಹುಂಡಿ‌ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಂಗವ್ವ ರಿತ್ತಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಪಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನೇವರಿ 10 ರಂದು ಹೊನ್ನಿನ ಬಿಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ರು. ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಿದ ಹಿನ್ನಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಭಿನಂದಿಸಿ‌ ಸನ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಿನ ನಿಧಿಯೇ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಕಂಟಕವಾದಂತಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಕುಟುಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ರಿತ್ತಿ ಕುಂಟುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೆವೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಪಾಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿ, ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ನೀಡಲಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ತಡವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮನೆಯಾದ್ರೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅಂತಾರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು.

ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ರೆ, ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಧಿಯೋ..? ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳೊ..? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಸವಾದಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಂಪಿ ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಭೇಟಿ ನಂತ್ರ ಹಂಪಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೈಜೇಶ್ವರ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ, 1962 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ೧೦ ರೂ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ‌. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಧಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು, ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತೆವೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದ್ರು.ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ.ನಗದು ಹಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಹಾರ ಕೊಡ್ತೆವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾದ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾದ್ಯವಾದ್ರೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಅಂತ ಸಿ‌ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆ ಆಗಲಿ ಬಡತನದ ಬವಣೆಯಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿತಿರೊ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯೇ ಮಾರಕವಾಗದೆ, ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯ
 

About the Author
Gold found in GadagKarnataka gold discoveryLakkundi village gold findhouse construction gold foundGadag district news

Trending News