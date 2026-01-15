English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ! ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಹಸ್ಯ?

gold treasure: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 10 ರಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ‌ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಾಸ್ತವತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ‌ಏನಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 15, 2026, 07:54 PM IST
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ತೊರೆತಿತ್ತು
  • ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ! ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಹಸ್ಯ?

Lakkundi gold treasure: ಕಳೆದ ಶನಿವಾರವಷ್ಟೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ತೊರೆತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ? ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೇ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್!  

ಯಸ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲೆ  ನಾಳೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ನನನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಉತ್ಕನನ ಪ್ರಾರಂಭಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕನನ ನಾಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು  

ಏನೇ ಆಗಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು  ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರವನ್ನು  ತೀರಾ ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲೇ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

