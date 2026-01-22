English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣ: ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸಭೆ..!

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣ: ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸಭೆ..!

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 22, 2026, 03:35 PM IST
  • 30x40 ಸೈಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಲಕ್ಕುಂಡಿ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ 30x40 ಸೈಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ -ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ‌ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದೆ ವೇಳೆ  ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ

