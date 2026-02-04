English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 17ನೇ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಎಂದಿನಂತೆ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು A1 ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:48 PM IST
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಗದಗ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಯ ಅಗೆಯುವಾಗ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ 17 ನೇ ದಿನ. ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕಟುಂಬ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಭರವಸೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಕೈ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ ಆದಂತಿವೆ. ಅಕ್ಷರದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ, ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹವು ಇಲ್ಲದ ಈ ಬಡಪಾಯಿಗರ ಸಂಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳು ಚುರ್ ಅನ್ಸಿತ್ತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: U-19 World Cup: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 17ನೇ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಎಂದಿನಂತೆ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು A1 ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಪಾಯಕಾರಿ A1 ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 22 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ A1 ಗುಂಡಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಹೊತರು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಇಂದಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದೆಡೆಯಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ನೀಡಿದ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಎಲ್ರು ಸೈ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು.ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಜ.26 ರಂದು ನಿವೇಶನದ ಪತ್ರ ಜೊತೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿಯ ತಾಯಿ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು. ಏನ್ಮಾಡೋದು ೧೦ ದಿನ ಕಳೆದ್ರು ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಧ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿರಾ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇನ್ನು ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೀಕಾರಿಗಳು.ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು.ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಕಸ್ತೂರೆವ್ವಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೊದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ತಾಯಿ-ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಜ್ಜಿ.

ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯನ್ನ ತಡಮಾಡ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ನೀಡದ ಭರವಸೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತಡಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪಡ್ತಿರೊ ನೋವು, ಸಂಕಟ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೊ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅಂತಾರೆ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದವ್ರು. ಅದೇನೆ ಇರ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತೀತಿ ಹೊಂದಿರೊ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಮನಸುಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ.ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅದ್ಯಾರೋ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನೊಂದ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೆ ನಮ್ಮ‌ ಆಶಯ.

Gold TreasureLakkundiGadag DistrictGold Found in LakkundiGold found in Gadag

