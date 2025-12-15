English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕರು ಬಲಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕರು ಬಲಿ

ಚಾಮಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಹಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಸುವಿನ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:04 PM IST
  • ಗ್ರಾಮದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಕೂಡಲೇ ಡ್ರೋಣ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು
  • ಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕರು ಬಲಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಸು ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮಲಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಚಾಮಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಹಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಸುವಿನ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಹಸುವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು ರೈತರು ಭಯಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರಾ.. ಶಿವ ಶಿವ 

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಕರು ಸಾವು:

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡುವೆ ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕೆ.ಕೆ.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರು ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆ.ಕೆ.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮಾದೇಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಎರಡು ಕರು ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಡ್ರೋಣ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:30 ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆ ಪಾಲಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್..!

ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಎಂಬ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕರುವನ್ನು ಎಳೆದೋಯ್ದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತಿಂದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಪಡಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಶಿವಪುರ ಮಂಜು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮೀನುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿರುವ ಕರು, ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.

